Journées Européennes du Patrimoine Château de la Grange Moreau Vallon-sur-Gée

Vallon-sur-Gée Sarthe

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

Visite de l’extérieur du château de la Grange Moreau

Venez découvrir les jardins du château de la Grange Moreau.

Des boissons et gourmandises seront proposées à la vente si la météo le permet.

Accès libre et gratuit aux extérieurs du château. .

Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 59 46 24

English :

Visit the exterior of Château de la Grange Moreau

German :

Besichtigung der Außenseite des Schlosses La Grange Moreau

Italiano :

Visita dell’esterno del Castello della Grange Moreau

Espanol :

Visita exterior del castillo de la Grange Moreau

