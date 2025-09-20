Journées Européennes du Patrimoine Château de la Grange Moreau Vallon-sur-Gée
Vallon-sur-Gée Sarthe
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-20
Visite de l’extérieur du château de la Grange Moreau
Venez découvrir les jardins du château de la Grange Moreau.
Des boissons et gourmandises seront proposées à la vente si la météo le permet.
Accès libre et gratuit aux extérieurs du château. .
Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 59 46 24
English :
Visit the exterior of Château de la Grange Moreau
German :
Besichtigung der Außenseite des Schlosses La Grange Moreau
Italiano :
Visita dell’esterno del Castello della Grange Moreau
Espanol :
Visita exterior del castillo de la Grange Moreau
