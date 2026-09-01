Journées Européennes du Patrimoine – Château de La Lorie La Lorie – La Chapelle-sur-Oudon Segré-en-Anjou Bleu
samedi 19 septembre 2026 · La Lorie - La Chapelle-sur-Oudon · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Journées Européennes du Patrimoine – Château de La Lorie
La Lorie – La Chapelle-sur-Oudon Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez le Château de la Lorie lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026.
Compté comme Châteaux de la Loire, construit sous Louis XIII puis agrandi sous Louis XV et dont l’histoire est liée depuis toujours aux chevaux. Somptueux parc à la française s’ouvrant sur un hippodrome.
Visites guidées toutes les 15 min, durée : environ 30 min.
Sur place :
– Initiation au tir à l’arc, balades à cheval le dimanche (proposées par les Attelages de la Jarretière), animations, bar et restauration.
– Exposition « Rémanence du vivant », présentée dans les pièces du château, réunissant les artistes Thaïs Bean, Béatrice Bissara, Alain Cornu, et Daëna Song Cabral.
-Représentations théâtrales humoristiques « Histoire d’en rire » par la Cie du Pont d’Ardoise donnée les samedi à 15h et 16h et dimanche à 14h, 15h et 16h.
Accessibilité PMR – anglais parlé à l’accueil.
Restauration et buvette.
Chiens acceptés tenus en laisse. .
La Lorie – La Chapelle-sur-Oudon Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 10 04
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English :
Discover the Château de la Lorie during European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Château de La Lorie Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu
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