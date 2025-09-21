Journées Européennes du Patrimoine Château de la Moustière Vicq-sur-Nahon

Lieu-dit La Moustière Vicq-sur-Nahon Indre

Début : 2025-09-21 13:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-21

Visite par le propriétaire des extérieurs du château et de l’intérieur du pigeonnier et de la glacière.

Ouverture seulement le dimanche après midi en présence des propriétaires. .

English :

Visit by the owner of the château?s exterior and the interior of the dovecote and icehouse.

German :

Besichtigung der Außenanlagen des Schlosses und des Inneren des Taubenschlags und des Eiskellers durch den Eigentümer.

Italiano :

Il proprietario vi farà visitare l’esterno del castello e l’interno della colombaia e della ghiacciaia.

Espanol :

El propietario le llevará a visitar el exterior del castillo y el interior del palomar y la nevera.

