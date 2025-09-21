Journées Européennes du Patrimoine Château de la Moustière Vicq-sur-Nahon
dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Château de la Moustière
Lieu-dit La Moustière Vicq-sur-Nahon Indre
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 13:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Visite par le propriétaire des extérieurs du château et de l’intérieur du pigeonnier et de la glacière.
Ouverture seulement le dimanche après midi en présence des propriétaires. .
Lieu-dit La Moustière Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 31 90
English :
Visit by the owner of the château?s exterior and the interior of the dovecote and icehouse.
German :
Besichtigung der Außenanlagen des Schlosses und des Inneren des Taubenschlags und des Eiskellers durch den Eigentümer.
Italiano :
Il proprietario vi farà visitare l’esterno del castello e l’interno della colombaia e della ghiacciaia.
Espanol :
El propietario le llevará a visitar el exterior del castillo y el interior del palomar y la nevera.
