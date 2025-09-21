Journées Européennes du Patrimoine Château de la Roche-Noyant Vieille rue Segré-en-Anjou Bleu
Vieille rue Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Début : 2025-09-21 11:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Découvrez le Château de la Roche-Noyant lors des Journées Européennes du Patrimoine le Dimanche 21 Septembre 2025.
16, Vieille rue
Château de la fin du XVIIIème siècle agrémenté d’un somptueux jardin à l’anglaise typique des Lumières.
Dimanche // 11h à 18h
Visite libre (ou commentée avec textes) des extérieurs
2€ par adulte 1€ par enfant 5€ par famille
Durée 1h Pas de parking / Pas de toilettes .
Vieille rue Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 47 23 34
English :
Discover the Château de la Roche-Noyant during the European Heritage Days on Sunday, September 21, 2025.
German :
Entdecken Sie das Château de la Roche-Noyant während der Europäischen Tage des Denkmals am Sonntag, den 21. September 2025.
Italiano :
Scoprite lo Château de la Roche-Noyant durante le Giornate Europee del Patrimonio, domenica 21 settembre 2025.
Espanol :
Descubra el castillo de la Roche-Noyant durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el domingo 21 de septiembre de 2025.
