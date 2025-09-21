Journées Européennes du Patrimoine Château de la Roche-Noyant Vieille rue Segré-en-Anjou Bleu

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Découvrez le Château de la Roche-Noyant lors des Journées Européennes du Patrimoine le Dimanche 21 Septembre 2025.

16, Vieille rue

Château de la fin du XVIIIème siècle agrémenté d’un somptueux jardin à l’anglaise typique des Lumières.

Dimanche // 11h à 18h

Visite libre (ou commentée avec textes) des extérieurs

2€ par adulte 1€ par enfant 5€ par famille

Durée 1h Pas de parking / Pas de toilettes .

Vieille rue Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 21 47 23 34

English :

Discover the Château de la Roche-Noyant during the European Heritage Days on Sunday, September 21, 2025.

German :

Entdecken Sie das Château de la Roche-Noyant während der Europäischen Tage des Denkmals am Sonntag, den 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite lo Château de la Roche-Noyant durante le Giornate Europee del Patrimonio, domenica 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra el castillo de la Roche-Noyant durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el domingo 21 de septiembre de 2025.

