Journées Européennes du Patrimoine Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois

Journées Européennes du Patrimoine Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Château de La Rochefoucauld

Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Par la diversité, la qualité et l’élégance de son architecture, le château de La Rochefoucauld mérite à juste titre d’être considéré comme l’un des plus remarquables de France.

.

Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 52 71 amis-du-chateau@wanadoo.fr

English :

Thanks to the diversity, quality and elegance of its architecture, the Château de La Rochefoucauld justly deserves to be considered one of the most remarkable in France.

German :

Aufgrund der Vielfalt, Qualität und Eleganz seiner Architektur verdient es das Schloss La Rochefoucauld zu Recht, als eines der bemerkenswertesten in Frankreich angesehen zu werden.

Italiano :

Grazie alla diversità, alla qualità e all’eleganza della sua architettura, il Castello di La Rochefoucauld merita a buon diritto di essere considerato uno dei più notevoli di Francia.

Espanol :

Gracias a la diversidad, calidad y elegancia de su arquitectura, el castillo de La Rochefoucauld merece con razón ser considerado uno de los más notables de Francia.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord