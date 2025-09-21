Journées Européennes du Patrimoine Château de la Turmelière à Liré Lieu-dit La Turmelière LIRÉ Orée d’Anjou

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour partir à l’exploration du château de la Turmelière.

Le 21 septembre 2025, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, La commune, l’association la Turmelière et ses nombreux partenaires s’associent pour un après-midi à la découverte du patrimoine historique, architectural, littéraire et naturel du domaine de la Turmelière.

Découverte en visite libre ou guidée, le château du XIXe et ses extérieurs et visite des ruines du château de Joachim du Bellay avec les amis du Petit Lyré.

Assistez au spectacle familial « Pour not’Pôm » Cie D’art d’art à 16 h15.

GRATUIT

À partir de 3 ans.

Durée : 1 h

Profitez aussi d’animations au sein du village des acteurs de la Transition Ecologique, d’un studio photo, de musiques traditionnelles de l’Ecole Mélodie, sans oublier l’ouverture de la Ferme pédagogique pour l’occasion. .

Lieu-dit La Turmelière LIRÉ Château de la Turmelière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 09 04 13 museedubellay@oreedanjou.fr

English :

Take advantage of the European Heritage Days to explore the Château de la Turmelière.

German :

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um auf Entdeckungsreise durch das Schloss La Turmelière zu gehen.

Italiano :

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per esplorare il Castello della Turmelière.

Espanol :

Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para explorar el castillo de la Turmelière.

