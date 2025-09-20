Journées Européennes du Patrimoine Château de Lamothe Villeneuve-sur-Lot

Château de Lamothe Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre des pièces du haut du château, du parc et du pigeonnier, présentation de l’histoire du château et de la famille Leygues.

Animations diverses art et soins holistiques.

Le château que nous connaissons aujourd’hui est reconstruit vers 1780.

Château de Lamothe Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Château de Lamothe

Visit the upper rooms of the château, the park and the dovecote, and learn about the history of the château and the Leygues family.

Various activities: art and holistic care.

The château as we know it today was rebuilt around 1780.

German : Journées Européennes du Patrimoine Château de Lamothe

Freie Besichtigung der oberen Räume des Schlosses, des Parks und des Taubenschlags, Präsentation der Geschichte des Schlosses und der Familie Leygues.

Verschiedene Animationen: Kunst und holistische Behandlungen.

Das Schloss, das wir heute kennen, wurde um 1780 wieder aufgebaut.

Italiano :

Visita gratuita delle sale superiori del castello, del parco e della colombaia, presentazione della storia del castello e della famiglia Leygues.

Varie attività: arte e trattamenti olistici.

Il castello come lo conosciamo oggi è stato ricostruito intorno al 1780.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Château de Lamothe

Visita libre de las salas superiores del castillo, el parque y el palomar, presentación de la historia del castillo y de la familia Leygues.

Actividades diversas: arte y tratamientos holísticos.

El castillo, tal y como lo conocemos hoy, fue reconstruido hacia 1780.

