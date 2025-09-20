Journées Européennes du Patrimoine Château de Lamothe Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot

Journées Européennes du Patrimoine Château de Lamothe Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Château de Lamothe

Musée de Gajac 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite libre de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire « Vera Pagava Lumières de la nuit ».

Le visiteur est invité à une déambulation inédite et poétique au cœur des territoires nocturnes d’une peintre qui a su capter les mystères de la nuit.

English : Journées Européennes du Patrimoine Château de Lamothe

Free admission to the permanent exhibition and the temporary exhibition « Vera Pagava Lights of the Night ».

Visitors are invited to take an original, poetic stroll through the nocturnal territories of a painter who captured the mysteries of the night.

German : Journées Européennes du Patrimoine Château de Lamothe

Freier Besuch der Dauerausstellung und der Sonderausstellung « Vera Pagava Lumières de la nuit » (Vera Pagava Lichter der Nacht).

Der Besucher wird zu einem neuartigen und poetischen Spaziergang durch die nächtlichen Territorien einer Malerin eingeladen, die die Geheimnisse der Nacht eingefangen hat.

Italiano :

Ingresso gratuito alla mostra permanente e alla mostra temporanea « Vera Pagava Luci notturne ».

I visitatori sono invitati a fare una passeggiata originale e poetica nei territori notturni di una pittrice che ha catturato i misteri della notte.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Château de Lamothe

Entrada gratuita a la exposición permanente y a la exposición temporal « Vera Pagava Luces nocturnas ».

Se invita a los visitantes a dar un paseo original y poético por los territorios nocturnos de una pintora que captó los misterios de la noche.

