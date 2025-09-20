Journées Européennes du Patrimoine Château de Langeais Langeais

Journées Européennes du Patrimoine Château de Langeais Langeais samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Château de Langeais

Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visites guidées du chateau de Langeais pour les journées du patrimoine !

Visites guidées

Les visiteurs découvrent l’histoire et l’architecture du donjon de Foulque Nerra et du château de Louis XI, bâti entre Moyen Âge et Renaissance. 6 .

Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com

English :

Guided tours of the castle of Langeais for the heritage days!

German :

Führungen durch das Schloss Langeais anlässlich der Tage des offenen Denkmals!

Italiano :

Visite guidate al Castello di Langeais per le Giornate del Patrimonio!

Espanol :

Visitas guiadas al castillo de Langeais en las Jornadas del Patrimonio

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Langeais Langeais a été mis à jour le 2025-09-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme