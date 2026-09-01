Informations pratiques

Pont-Saint-Pierre

Journées Européennes du Patrimoine Chateau de Logempré

Le Château Pont-Saint-Pierre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

JEU COURSE DE CANARDS

L’association Les Amis du Château de Pont-Saint-Pierre organise des courses de canards sur l’Andelle, le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

Les bénéfices de l’opération seront intégralement consacrés à la sauvegarde, l’entretien et la valorisation du château de Pont-Saint-Pierre, élément remarquable de notre patrimoine local.

Chaque jour, des petits canards flottants, chacun porteur d’un numéro différent, seront déposés en même temps dans le canal de l’Andelle sur un tronçon délimité par l’organisation. Une fois le départ de la course donné, les canards descendront le tronçon par eux-mêmes portés par le courant de l’Andelle.

Le premier canard à l’arrivée fait gagner le premier lot au détenteur du numéro correspondant, et ainsi de suite jusqu’à attribution de tous les lots mis en jeu pour la course

Public concerné Tout public .

Le Château Pont-Saint-Pierre 27360 Eure Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine Chateau de Logempré

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chateau de Logempré Pont-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Lyons Andelle