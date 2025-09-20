Journées européennes du Patrimoine Château de Lordat Lordat

Rue du château Lordat Ariège

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visite libre du château de Lordat en présence d’un guide.

Rue du château Lordat 09250 Ariège Occitanie +33 5 34 14 31 87 chateau.lordat@cc-hauteariege.fr

English : European Heritage Days Château de Lordat

Self-guided tour of Château de Lordat.

German :

Freie Besichtigung des Schlosses von Lordat in Anwesenheit eines Führers.

Italiano :

Visita autogestita del Castello di Lordat.

Espanol : Jornadas Europeas del Patrimonio Château de Lordat

Visita autoguiada del castillo de Lordat.

