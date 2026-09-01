Journées Européennes du Patrimoine > Château de Montfort REMILLY SUR LOZON Remilly Les Marais

Informations pratiques

Remilly Les Marais

Journées Européennes du Patrimoine > Château de Montfort

REMILLY SUR LOZON 10 Le Château de Montfort Remilly Les Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les bénévoles du château de Montfort vous accueillent pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Artisans, producteurs, créateurs vous attendent en ce lieu unique dans la Manche : le château de Montfort, son histoire, son architecture vous seront commentées par Noël Pottier président fondateur des Amis du château de Montfort et responsable des chantiers de bénévoles.

Vous pourrez aussi visiter le site librement avec la roseraie David Austin encore fleurie en cette saison, les miniatures animées du Village des années 1930, et revivre la folle aventure des chantiers de bénévoles par une rétrospective des 8 années de restauration qui ont sorti Montfort de l’oubli.

Seront présents : Metaloiso (métallerie, ferronnerie d’art, taillanderie), l’Outil en main (de Périers), Label Abeille de Normandie, Alain Mazaud (maître luthier et musicien), Le tour normand (objets tournés en bois), Gwénaëlle Duthoit (vannière), Catherine Todrani-Chevallier, potière à Vindefontaine ; Alphonse et Léon, savonniers, l’Atelier de Sabrina (tapissier décorateur), Les Brassins du Dillon.

Jeu-découverte du château pour les familles : gratuit.

Boissons et encas gourmands au profit de l’entretien du château. .

REMILLY SUR LOZON 10 Le Château de Montfort Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie +33 6 49 32 94 27 lechateaudemontfort@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Château de Montfort

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Château de Montfort Remilly Les Marais a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Saint-Lô