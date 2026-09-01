Journées Européennes du Patrimoine château de Puygiron Château Puygiron

Informations pratiques

Puygiron

Journées Européennes du Patrimoine château de Puygiron

Château 265 chemin de Ronde Puygiron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite du Château par Arnaud de Pontcharra

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Château 265 chemin de Ronde Puygiron 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes arnaud2pontcharra@gmail.com

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English :

Tour of the Château by Arnaud de Pontcharra

L’événement Journées Européennes du Patrimoine château de Puygiron Puygiron a été mis à jour le 2026-06-04 par Montélimar Tourisme Agglomération