Journées Européennes du Patrimoine Château de Saint-Brisson Saint-Brisson-sur-Loire

9 rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Dimanche 2025-09-20 11:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du le Patrimoine, le Château de Saint-Brisson vous ouvre grand ses portes et vous propose de nombreuses activités

Le château vous ouvre grand ses portes tout le week-end et vous réserve quelques surprises présentation des objets personnels des marquis, conférences sur l’histoire du château ou le projet de sauvetage du monument.

VISITE LIBRE DU CHÂTEAU

VISITE GUIDÉE EXCEPTIONNELLE

PARCOURS AVENTURE & ÉNIGME 6.5 .

9 rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 71 29 contact@chateau-saint-brisson.com

English :

For the European Heritage Days, the Château de Saint-Brisson opens its doors to you and offers a wide range of activities: treasure hunts, aperitif evenings at the château, murder parties…

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet das Schloss Saint-Brisson seine Türen für Sie und bietet Ihnen zahlreiche Aktivitäten an: Schatzsuche, Aperitif-Abend im Schloss, Murder Party…

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Castello di Saint-Brisson vi apre le porte e vi propone un’ampia gamma di attività: cacce al tesoro, aperitivi al castello, murder party, ecc.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el castillo de Saint-Brisson le abre sus puertas y le propone un amplio abanico de actividades: búsqueda del tesoro, veladas de aperitivo en el castillo, fiestas de asesinatos, etc.

