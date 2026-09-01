JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – CHATEAU DE SAINT-FELIX-LAURAGAIS OFFICE DE TOURISME – CHATEAU Saint-Félix-Lauragais
samedi 19 septembre 2026 · OFFICE DE TOURISME - CHATEAU · Saint-Félix-Lauragais
Informations pratiques
Saint-Félix-Lauragais
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – CHATEAU DE SAINT-FELIX-LAURAGAIS
OFFICE DE TOURISME – CHATEAU Château Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Laissez-vous guider au château !
Telle une vigie, le château de Saint-Félix domine la plaine du Lauragais du haut de sa colline. Partez avec notre guide à la découverte de l’histoire du château, ses phases de construction mais aussi des lieux inaccessibles au public d’habitude.
Visites d’une heure :
-Le samedi, de 14h30 à 15h30, de 16h à 17h.
– Le dimanche, de 11h à 12h, de 14h30 à 15h30, de 16h à 17h. .
OFFICE DE TOURISME – CHATEAU Château Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 96 99 contact@auxsourcesducanaldumidi.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let the castle be your guide!
L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – CHATEAU DE SAINT-FELIX-LAURAGAIS Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Saint-Félix-Lauragais (Haute-Garonne)
- Visite guidée du château de Saint-Félix-Lauragais, Château de Saint-Félix-Lauragais, Saint-Félix-Lauragais 19 septembre 2026
- CONFERENCE LUCIEN ARIES Saint-Félix-Lauragais 19 septembre 2026
- COURS DE CUISINE ADULTE AUBERGE DU POIDS PUBLIC Saint-Félix-Lauragais 25 septembre 2026
- ACCROBRANCHE NOCTURNE A LA CANOPEE DENTELEE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais 26 septembre 2026
- ACCROBRANCHE NOCTURNE A LA CANOPEE DENTELEE LA CANOPÉE DENTELÉE Saint-Félix-Lauragais 31 octobre 2026