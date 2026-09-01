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AGENDA · Saint-Félix-Lauragais

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – CHATEAU DE SAINT-FELIX-LAURAGAIS OFFICE DE TOURISME – CHATEAU Saint-Félix-Lauragais

samedi 19 septembre 2026 · OFFICE DE TOURISME - CHATEAU · Saint-Félix-Lauragais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
OFFICE DE TOURISME - CHATEAU
Adresse
Château
Ville
31540 Saint-Félix-Lauragais
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Félix-Lauragais

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – CHATEAU DE SAINT-FELIX-LAURAGAIS

OFFICE DE TOURISME – CHATEAU Château Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Laissez-vous guider au château !
Telle une vigie, le château de Saint-Félix domine la plaine du Lauragais du haut de sa colline. Partez avec notre guide à la découverte de l’histoire du château, ses phases de construction mais aussi des lieux inaccessibles au public d’habitude.

Visites d’une heure :

-Le samedi, de 14h30 à 15h30, de 16h à 17h.
– Le dimanche, de 11h à 12h, de 14h30 à 15h30, de 16h à 17h.   .

OFFICE DE TOURISME – CHATEAU Château Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 96 99  contact@auxsourcesducanaldumidi.com

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English :

Let the castle be your guide!

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – CHATEAU DE SAINT-FELIX-LAURAGAIS Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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