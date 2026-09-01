Journées européennes du patrimoine, Château de Saint Maurice Château de Saint Maurice Val de Louyre et Caudeau

Informations pratiques

Val de Louyre et Caudeau

Journées européennes du patrimoine, Château de Saint Maurice

Château de Saint Maurice 135 route de l’ancienne bascule Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Château de St-Maurice vous ouvre les portes de son histoire.

Cette ancienne demeure seigneuriale conserve l’empreinte d’un passé médiéval riche et fascinant.

Lors d’une visite guidée, partez à la rencontre d’un patrimoine médiéval authentique

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Château de Saint-Maurice vous ouvre les portes de son histoire.

Édifié au XIIIᵉ siècle, cette ancienne demeure seigneuriale conserve l’empreinte d’un passé médiéval riche et fascinant.

Le temps d’une visiteguidée, franchissez les portes du château et partez à la rencontre d’un patrimoine médiéval vivant, authentique et préservé. .

Château de Saint Maurice 135 route de l’ancienne bascule Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 99 11 91 Contact@chateaudesaintmaurice.fr

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English : Journées européennes du patrimoine, Château de Saint Maurice

To mark European Heritage Days, the Château de Saint-Maurice invites you to discover its history.

This former stately home retains traces of a rich and fascinating medieval past.

Step through the castle gates and discover a medieval heritage that is vibrant, authentic and well-preserved.

L’événement Journées européennes du patrimoine, Château de Saint Maurice Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux