Journées Européennes du Patrimoine Château de Soussey-sur-Brionne Château Soussey-sur-Brionne

Château 57, rue du Château Soussey-sur-Brionne Côte-d’Or

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

Classé Monument Historique.

Lors de la visite un guide vous présente notamment la tour et ses différentes pièces animées d’une scénographie évoquant une demeure familiale du 13ème siècle, la vie seigneuriale et militaire.

Visite du parc avec le colombier. .

Château 57, rue du Château Soussey-sur-Brionne 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 14 56 02

