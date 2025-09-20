Journées Européennes du Patrimoine Château de Soussey-sur-Brionne Château Soussey-sur-Brionne
Journées Européennes du Patrimoine Château de Soussey-sur-Brionne Château Soussey-sur-Brionne samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Château de Soussey-sur-Brionne
Château 57, rue du Château Soussey-sur-Brionne Côte-d’Or
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Classé Monument Historique.
Lors de la visite un guide vous présente notamment la tour et ses différentes pièces animées d’une scénographie évoquant une demeure familiale du 13ème siècle, la vie seigneuriale et militaire.
Visite du parc avec le colombier. .
Château 57, rue du Château Soussey-sur-Brionne 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 14 56 02
English : Journées Européennes du Patrimoine Château de Soussey-sur-Brionne
German : Journées Européennes du Patrimoine Château de Soussey-sur-Brionne
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Soussey-sur-Brionne Soussey-sur-Brionne a été mis à jour le 2025-08-28 par La Côte-d’Or J’adore