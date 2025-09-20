Journées Européennes du Patrimoine Château de Vaux Miré

Journées Européennes du Patrimoine Château de Vaux Miré samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Château de Vaux

Miré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées au Château de Vaux, les 20 et 21 septembre 2025.

Château du XIIème repris au XVème qui mêle architecture militaire et style Renaissance ayant appartenu à Jean Bourré, ministre des Finances de Louis XI.

Visite des extérieurs, du rez-de-chaussée du logis, de la chapelle, du hourd. Projection d’un film de 15 min retraçant 30 ans de restauration.

Visite libre avec mise à disposition de supports d’information (livret, panneaux)

Durée 1h .

Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 10 60 contact@chateaudevaux-anjou.com

English :

European Heritage Days at Château de Vaux, September 20 and 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes, die am 20. und 21. September 2025 im Schloss Vaux angeboten werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio a Château de Vaux, 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en el Château de Vaux, 20 y 21 de septiembre de 2025.

