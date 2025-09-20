Journées Européennes du Patrimoine Château de Vaux Miré
Journées Européennes du Patrimoine Château de Vaux Miré samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Château de Vaux
Miré Maine-et-Loire
Journées Européennes du Patrimoine proposées au Château de Vaux, les 20 et 21 septembre 2025.
Château du XIIème repris au XVème qui mêle architecture militaire et style Renaissance ayant appartenu à Jean Bourré, ministre des Finances de Louis XI.
Visite des extérieurs, du rez-de-chaussée du logis, de la chapelle, du hourd. Projection d’un film de 15 min retraçant 30 ans de restauration.
Visite libre avec mise à disposition de supports d’information (livret, panneaux)
Durée 1h .
Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 10 60 contact@chateaudevaux-anjou.com
English :
European Heritage Days at Château de Vaux, September 20 and 21, 2025.
German :
Europäische Tage des Kulturerbes, die am 20. und 21. September 2025 im Schloss Vaux angeboten werden.
Italiano :
Giornate europee del patrimonio a Château de Vaux, 20 e 21 settembre 2025.
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio en el Château de Vaux, 20 y 21 de septiembre de 2025.
