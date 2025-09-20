Journées européennes du Patrimoine | Château de Versainville Versainville

Château de Versainville Versainville Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 13:30:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le château de Versainville vous ouvre ses portes, 2 choix sont possibles

– Visite libre du parc samedi 20 de 13h30-18h00 ou dimanche 21 de 14h00-17h00

– visite guidée du parc et du château (3 créneaux horaires)

Les animaux sont admis tenus en laisse uniquement dans le parc. .

Château de Versainville Versainville 14700 Calvados Normandie +33 6 85 82 65 70

English : Journées européennes du Patrimoine | Château de Versainville

On the occasion of the European Heritage Days, the Château de Versainville is opening its doors to visitors. There are 2 options:

– Self-guided tour of the park: Saturday 20th from 13h30-18h00 or Sunday 21st from 14h00-17h00

– guided tour of the park and château (3 time slots)

German : Journées européennes du Patrimoine | Château de Versainville

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet das Schloss von Versainville seine Türen für Sie. Es stehen Ihnen 2 Möglichkeiten zur Verfügung:

– Freie Besichtigung des Parks: Samstag, 20. von 13.30-18.00 Uhr oder Sonntag, 21. von 14.00-17.00 Uhr

– geführte Besichtigung des Parks und des Schlosses (3 Zeitfenster)

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Castello di Versainville apre le sue porte ai visitatori, con due possibilità:

– Visita autogestita del parco: sabato 20 dalle 13:30 alle 18:00 o domenica 21 dalle 14:00 alle 17:00

– visita guidata del parco e del castello (3 fasce orarie)

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el castillo de Versainville abre sus puertas a los visitantes. Hay 2 opciones:

– Visita autoguiada del recinto: sábado 20 de 13.30 a 18.00 h. o domingo 21 de 14.00 a 17.00 h

– visita guiada del recinto y del castillo (3 franjas horarias)

