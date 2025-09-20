Journées Européennes du patrimoine Château de Villeberny Château Villeberny

Journées Européennes du patrimoine Château de Villeberny Château Villeberny samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du patrimoine Château de Villeberny

Château 5, rue du château Villeberny Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visitez librement le château de Villeberny, ses communs et ses deux cours. .

Château 5, rue du château Villeberny 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté alglave.michel@wanadoo.fr

English : Journées Européennes du patrimoine Château de Villeberny

German : Journées Européennes du patrimoine Château de Villeberny

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du patrimoine Château de Villeberny Villeberny a été mis à jour le 2025-09-12 par OT des Terres d’Auxois