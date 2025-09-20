Journées Européennes du Patrimoine Château des Forges Segré-en-Anjou Bleu

Parc Saint Blaise Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 12:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez le château des Forges, à Noyant la Gravoyère, lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>Parc Saint Blaise

Vestiges d’un château médiéval du 13ème siècle, vraisemblablement détruit vers 1620. Remis au jour par hasard en 1993 par un petit groupe d’habitants férus d’histoire qui poursuivent depuis 30 ans la mise en valeur de ce site archéologique

Samedi et dimanche // 12h à 18h

Visite guidée avec départ toutes les heures à 14h 15h 16h 17h Durée 1h

Animation sur site avec atelier cotte de maille

Participation libre

Chiens acceptés tenus en laisse

Pas d’accès PMR .

Parc Saint Blaise Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 contact@chateaudesforges.com

English :

Discover the Château des Forges, in Noyant la Gravoyère, during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie das Château des Forges in Noyant la Gravoyère während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite lo Château des Forges, a Noyant la Gravoyère, durante le Giornate europee del patrimonio del 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra el Château des Forges, en Noyant la Gravoyère, durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

