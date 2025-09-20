Journées européennes du Patrimoine | Château d’Olendon Chemin du Château Olendon

Journées européennes du Patrimoine | Château d’Olendon Chemin du Château Olendon samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine | Château d’Olendon

Chemin du Château Château d’Olendon Olendon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre des extérieurs d’un château normand (1614-1715) durant les journées du Patrimoine.

Tout public Gratuit (sans réservation)

Visite libre des extérieurs d’un château normand (1614-1715) durant les journées du Patrimoine.

Tout public Gratuit (sans réservation) .

Chemin du Château Château d’Olendon Olendon 14170 Calvados Normandie +33 6 14 02 04 88

English : Journées européennes du Patrimoine | Château d’Olendon

Unaccompanied tour of the exterior of a Norman château (1614-1715) during Heritage Days.

Open to all Free (no reservation required)

German : Journées européennes du Patrimoine | Château d’Olendon

Freie Besichtigung der Außenanlagen eines normannischen Schlosses (1614-1715) während der Tage des Kulturerbes.

Für jedes Publikum Kostenlos (ohne Reservierung)

Italiano :

Visita non accompagnata dell’esterno di un castello normanno (1614-1715) durante le Giornate del Patrimonio.

Aperto a tutti Gratuito (senza prenotazione)

Espanol :

Visita no acompañada del exterior de un castillo normando (1614-1715) durante las Jornadas del Patrimonio.

Abierto a todos Gratuito (sin reserva)

L’événement Journées européennes du Patrimoine | Château d’Olendon Olendon a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Falaise Suisse Normande