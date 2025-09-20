Journées européennes du Patrimoine | Château d’Olendon Chemin du Château Olendon
Chemin du Château Château d’Olendon Olendon Calvados
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
2025-09-20
Visite libre des extérieurs d’un château normand (1614-1715) durant les journées du Patrimoine.
Tout public Gratuit (sans réservation)
Chemin du Château Château d’Olendon Olendon 14170 Calvados Normandie +33 6 14 02 04 88
English : Journées européennes du Patrimoine | Château d’Olendon
Unaccompanied tour of the exterior of a Norman château (1614-1715) during Heritage Days.
Open to all Free (no reservation required)
German : Journées européennes du Patrimoine | Château d’Olendon
Freie Besichtigung der Außenanlagen eines normannischen Schlosses (1614-1715) während der Tage des Kulturerbes.
Für jedes Publikum Kostenlos (ohne Reservierung)
Italiano :
Visita non accompagnata dell’esterno di un castello normanno (1614-1715) durante le Giornate del Patrimonio.
Aperto a tutti Gratuito (senza prenotazione)
Espanol :
Visita no acompañada del exterior de un castillo normando (1614-1715) durante las Jornadas del Patrimonio.
Abierto a todos Gratuito (sin reserva)
