Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite guidée du château Château du Buisson de May Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Pacy-sur-Eure

Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite guidée du château

Château du Buisson de May Buisson de May Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Château néoclassique de Jacques Denis Antoine, édifié en 1781 au centre de perspectives de tilleuils et de deux hémicycles.

La visite commentée présente les aspects historiques du château et la rénovation en cours.

Le parc classé se visite librement.

Visite guidée du château

Départs des visites à 14h, 15h, 15h 30, 16h, 16h30 et 17h

Informations pratiques

– De 14h à 18h

– Tarif 10€ ; gratuit pour les moins de 18 ans

– Contact 06 68 99 29 51 .

Château du Buisson de May Buisson de May Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 68 99 29 51

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English : Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite guidée du château

L’événement Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite guidée du château Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération