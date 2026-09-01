Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite guidée du château Château du Buisson de May Pacy-sur-Eure
dimanche 20 septembre 2026 · Château du Buisson de May · Pacy-sur-Eure
Informations pratiques
Pacy-sur-Eure
Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite guidée du château
Château du Buisson de May Buisson de May Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Château néoclassique de Jacques Denis Antoine, édifié en 1781 au centre de perspectives de tilleuils et de deux hémicycles.
La visite commentée présente les aspects historiques du château et la rénovation en cours.
Le parc classé se visite librement.
Visite guidée du château
Départs des visites à 14h, 15h, 15h 30, 16h, 16h30 et 17h
Informations pratiques
– De 14h à 18h
– Tarif 10€ ; gratuit pour les moins de 18 ans
– Contact 06 68 99 29 51 .
Château du Buisson de May Buisson de May Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 68 99 29 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite guidée du château
L’événement Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite guidée du château Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Pacy-sur-Eure (Eure)
- Circuit en autonomie : voyage dans la ville, Mairie, Pacy-sur-Eure 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine Circuit en autonomie à la découverte de Pacy-sur-Eure Place René Tomasini Pacy-sur-Eure 19 septembre 2026
- Initiation aux échecs Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 19 septembre 2026
- Club de lecture Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 19 septembre 2026
- Visite libre du parc, Château du Buisson de May, Pacy-sur-Eure 19 septembre 2026