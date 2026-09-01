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Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite libre du parc Château du Buisson de May Pacy-sur-Eure

dimanche 20 septembre 2026 · Château du Buisson de May · Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Château du Buisson de May
Adresse
Buisson de May
Ville
27120 Pacy-sur-Eure
Département
Eure
Tarif

Pacy-sur-Eure

Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite libre du parc

Château du Buisson de May Buisson de May Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Château néoclassique de Jacques Denis Antoine, édifié en 1781 au centre de perspectives de tilleuils et de deux hémicycles.
Le parc classé se visite librement.

Informations pratiques
– De 13h30 à 17h30
– Tarif Gratuit
– Contact 06 68 99 29 51   .

Château du Buisson de May Buisson de May Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 68 99 29 51 

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English : Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite libre du parc

L’événement Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite libre du parc Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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