Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite libre du parc Château du Buisson de May Pacy-sur-Eure
dimanche 20 septembre 2026 · Château du Buisson de May · Pacy-sur-Eure
Informations pratiques
Pacy-sur-Eure
Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite libre du parc
Château du Buisson de May Buisson de May Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Château néoclassique de Jacques Denis Antoine, édifié en 1781 au centre de perspectives de tilleuils et de deux hémicycles.
Le parc classé se visite librement.
Informations pratiques
– De 13h30 à 17h30
– Tarif Gratuit
– Contact 06 68 99 29 51 .
Château du Buisson de May Buisson de May Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 68 99 29 51
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English : Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite libre du parc
L’événement Journées européennes du patrimoine Château du Buisson de May Visite libre du parc Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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