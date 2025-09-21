Journées Européennes du Patrimoine château du Freudeneck Wangenbourg-Engenthal

Journées Européennes du Patrimoine château du Freudeneck Wangenbourg-Engenthal dimanche 21 septembre 2025.

Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 13:00:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la basse cour et la grande courtine du château du Freudeneck sera ouverte en visite libre dimanche 21 septembre 2025. Cette journée sera l’occasion de découvrir le chantiers des bâtisseurs, déjà présents sur le site.

Le reste du château n’est pas accessible pour cause de chantier en cours.

Horaires 10h-12h / 13h-15h 0 .

Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 28 48 15 maderic.waldhof@gmail.com

