Journées Européennes du Patrimoine Château du Patys Route de Vern Segré-en-Anjou Bleu

Route de Vern Marans Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez le Château-musée du Patys à Marans lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

> 784 route du Patys

Demeure familiale historique d’Hervé Bazin et cadre de l’intrigue de son célèbre Vipère au poing

Ancienne ferme devenue château, vous parcourrez une vingtaine de pièces, toutes meublées et décorées, et découvrirez également les ancêtres de l’écrivain ainsi que l’ensemble de son œuvre.

Samedi et Dimanche //

Visites guidées uniquement à 10h et à 14h (environ 2h)

Visite libre de 15h à 19h (environ 1h)

Visite guidée: tarif JEP préférentiel à 9 € 6 € pour les enfants

Jauge limitée Réservation obligatoire .

Route de Vern Marans Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

Discover the Château-musée du Patys in Marans during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie das Château-musée du Patys in Marans während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite lo Château-musée du Patys a Marans durante le Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra el Château-musée du Patys en Marans durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

