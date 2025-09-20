Journées Européennes Du Patrimoine Château Du Percher Saint-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu
Journées Européennes Du Patrimoine Château Du Percher Saint-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes Du Patrimoine Château Du Percher
Saint-Martin-du-Bois Château du Percher Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Découvrez le Château du Percher lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.
>Lieu-dit Le Percher
Ancien château seigneurial reconstruit à la fin du 15ème siècle, où se mêlent plusieurs styles architecturaux. La chapelle, contemporaine de la construction, a été restaurée au 19ème siècle avec ses vitraux de Gérome Darmel. D’autres restaurations ont eu lieu en 1930. Le château a été partiellement classé Monument Historique en 1993.
Samedi et Dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
Visite libre des extérieurs (documents explicatifs)
Gratuit .
Saint-Martin-du-Bois Château du Percher Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 10 56
English :
Discover the Château du Percher during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.
German :
Entdecken Sie das Château du Percher während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.
Italiano :
Scoprite lo Château du Percher durante le Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.
Espanol :
Descubra el Château du Percher durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.
