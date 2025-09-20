Journées Européennes du Patrimoine Château d’Usson Rouze
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Visite libre en présence d’un guide dans le château d’Usson
Château d’Usson Rouze 09460 Ariège Occitanie +33 4 68 20 43 92 chateau.usson@cc-hauteariege.fr
English : European Heritage Days Château d’Usson
Self-guided tour of the Château d’Usson
German :
Freie Besichtigung in Anwesenheit eines Führers im Schloss von Usson
Italiano :
Visita autogestita del Castello di Usson
Espanol : Jornadas Europeas del Patrimonio Château d’Usson
Visita autoguiada del castillo de Usson
