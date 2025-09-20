Journées Européennes du Patrimoine Château d’Usson Rouze

Château d’Usson Rouze Ariège

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visite libre en présence d’un guide dans le château d’Usson

Château d’Usson Rouze 09460 Ariège Occitanie +33 4 68 20 43 92 chateau.usson@cc-hauteariege.fr

English : European Heritage Days Château d’Usson

Self-guided tour of the Château d’Usson

German :

Freie Besichtigung in Anwesenheit eines Führers im Schloss von Usson

Italiano :

Visita autogestita del Castello di Usson

Espanol : Jornadas Europeas del Patrimonio Château d’Usson

Visita autoguiada del castillo de Usson

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château d’Usson Rouze a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises