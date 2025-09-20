Journées Européennes du Patrimoine Château et jardins de La Ballue Lieu-dit La Ballue Bazouges-la-Pérouse

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de la Ballue ouvre ses portes.

La visite des intérieurs, guidée et commentée par les propriétaires vous permettra de découvrir, les Jardins Remarquables vus des salons et d’apprécier les intérieurs du début du 17ème, avec ses pièces en enfilade, ses boiseries, plafonds et cheminées d’origine, ainsi que le grand escalier d’honneur en granit. Une visite à la découverte de l’histoire du domaine, profondément liée à l’histoire des Marches Bretagne ses fondations médiévales, le château édifié au début du XVIIe siècle par Gilles de Ruellan, la révolte des Chouans, Claude Arthaud… de nombreuses anecdotes sur ce château du XVIIe siècle qui vit à présent au rythme du XXIe siècle vous seront également partagées.

Ces visites guidées historiques des intérieurs (rez-de-chaussée) sont proposées à 10h30, 14h, 16h et 18h le samedi et le dimanche. Sans réservations.

La visite est complété par une visite libre des jardins, classés Monuments Historiques et labellisés Jardin Remarquable.

Régis par les règles précises de l’art topiaire, ils bénéficient d’un panorama exceptionnel sur la vallée du Couesnon. Explorez ce théâtre de verdure au gré du labyrinthe formé par ses allées mystérieuses.

Vous pourrez également les parcourir en suivant un jeu de piste historique.

Enfin, profitez de l’exposition des œuvres de Jean-Marc Nicolas La Ballue et Omphalos en collaboration avec le centre d’art Superflux de Bazouges-la-Pérouse. .

Lieu-dit La Ballue Château de la Ballue Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 47 86

