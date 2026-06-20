Journées Européennes du Patrimoine, Château féodal, Châteaurenard
samedi 19 septembre 2026 · Château féodal · Châteaurenard
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Château féodal Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Châteaurenard vous invite à (re)découvrir l’un des joyaux de son histoire : le Château féodal.
Tout au long du week-end, profitez de visites gratuites de ce monument emblématique et plongez dans plusieurs siècles d’histoire à travers son architecture et son panorama exceptionnel.
Ces deux journées seront également rythmées par les Fêtes médiévales, qui feront revivre le château et ses abords dans une ambiance d’époque. Campements, démonstrations, animations, spectacles et nombreuses surprises vous transporteront au cœur du Moyen Âge pour un moment convivial à partager en famille ou entre amis.
Venez célébrer le patrimoine et vivre une expérience immersive, entre histoire, culture et traditions !
Château féodal 796B Rte de Tarascon, 13160 Châteaurenard, France Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Châteaurenard vous invite à (re)découvrir l’un des joyaux de son histoire : le Château féodal.
©mairiedechateaurenard
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