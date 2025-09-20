Journées européennes du patrimoine Château Gaillard Atelier « Architecture d’un château fort » Château Gaillard Les Andelys

Château Gaillard Allée du Roi de Rome Les Andelys Eure

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 15:30:00

2025-09-20

Venez participer à un atelier sur l’évolution de l’architecture des châteaux, du Moyen Age à nos jours. Incarnez un architecte ayant pour mission de restaurer Château Gaillard. Apprenez-en plus sur la construction des châteaux médiévaux et sur les techniques de valorisation et de préservation du patrimoine.

– Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 (réservation obligatoire)

– Durée 45 minutes

– Le site est situé sur un éperon rocheux et les chemins d’accès sont accidentés. L’accès peut s’avérer difficile. Soyez vigilants lors de vos déplacements.

– Le site n’est pas accessible aux PMR et aux poussettes.

– Contact 02 32 21 31 29 .

Château Gaillard Allée du Roi de Rome Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29

