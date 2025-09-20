Journées européennes du patrimoine Château Gaillard Visite conférence Château Gaillard Les Andelys

Château Gaillard Allée du Roi de Rome Les Andelys Eure

Samedi 2025-09-20 10:30:00

2025-09-21

2025-09-20

Découvrez l’histoire de l’incontournable forteresse de Richard Coeur de Lion. Accompagnés d’un guide dans votre déambulation autour des ruines voyagez à la croisée des 12eme et 13eme siècles, de la construction de Château-Gaillard à son siège par Philippe-Auguste.

Informations pratiques

– Samedi et dimanche à 10h30 (réservation conseillée)

– Le site est situé sur un éperon rocheux et les chemins d’accès sont accidentés. L’accès peut s’avérer difficile. Soyez vigilants lors de vos déplacements.

– Le site n’est pas accessible aux PMR et aux poussettes.

– Les chiens ne sont pas autorisés lors de la visite.

– Contact 02 32 21 31 29 .

Château Gaillard Allée du Roi de Rome Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29

