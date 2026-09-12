Journées européennes du patrimoine Château Gaillard Visite guidée Chemin de Château-Gaillard Les Andelys
samedi 19 septembre 2026 · Chemin de Château-Gaillard · Les Andelys
Informations pratiques
Les Andelys
Journées européennes du patrimoine Château Gaillard Visite guidée
Chemin de Château-Gaillard Allée du Roi de Rome Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Emblème du duché de Normandie, la célèbre forteresse de Richard Coeur de Lion se dresse fièrement sur son éperon rocheux ! Découvrez Château Gaillard !
Visite guidée Château Gaillard, la sauvegarde d’une forteresse emblématique
Forteresse militaire médiévale du 12e siècle à l’état de ruine, le château livre ses secrets. Alexandra et Lauren, guides conférencières, présentent les enjeux clés de sa conservation, de ses fouilles à sa restauration.
Informations pratiques
– En Haute Cour
– Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 (réservation conseillée)
– Le site est situé sur un éperon rocheux et les chemins d’accès sont accidentés. L’accès peut s’avérer difficile. Soyez vigilants lors de vos déplacements.
– Le site n’est pas accessible aux PMR et aux poussettes.
– Contact 02 32 21 31 29 .
Chemin de Château-Gaillard Allée du Roi de Rome Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr
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English : Journées européennes du patrimoine Château Gaillard Visite guidée
L’événement Journées européennes du patrimoine Château Gaillard Visite guidée Les Andelys a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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