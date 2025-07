Journées Européennes du Patrimoine Château Place de Blanmont Gisors

La Ville de Gisors participera aux Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre, offrant une occasion unique de découvrir gratuitement ses monuments et son histoire. Un rendez-vous culturel à ne pas manquer pour les amateurs d’histoire et de patrimoine.

Château de Gisors

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

– Visite libre du Donjon Saint-Thomas, des caves, de la Tour du Prisonnier et de la Tour du Gouverneur.

Réservation conseillée. Billetterie gratuite

– Animations contées dans le parc du château avec les “Hommes-livres »

– Patrimoine du sport

Dans le parc du Château de Gisors, le patrimoine sportif est à l’honneur avec la présence du volley et de la boxe anglaise.

Dimanche 21 septembre

– Démonstration de sculpture sur pierre par Robin Da Silva, Meilleur Ouvrier de France 2023. Tailleur de pierre de profession, spécialisé dans la sculpture monumentale, il partagera avec le public ses savoirs et savoir-faire. .

Place de Blanmont Château et Parc du Château de Gisors Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60

