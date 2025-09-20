Journées européennes du Patrimoine | Château Guillaume-Le-Conquérant Place Guillaume le Conquérant Falaise

Journées européennes du Patrimoine | Château Guillaume-Le-Conquérant Place Guillaume le Conquérant Falaise samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine | Château Guillaume-Le-Conquérant

Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des journées du Patrimoine, le Chateau Guillaume-le-Conquérant vous propose une visite libre des donjons du Château et un atelier, démonstration de carreaux de pavement médiéval

A l’occasion des journées du Patrimoine, le Château Guillaume-le-Conquérant vous propose

– Une visite libre des donjons, avec petite présentation de 15 minutes de l’histoire du château avant votre départ

– Un atelier, démonstration de carreaux de pavement médiéval découvrez grâce aux membres de l’association « Au fil du temps », le savoir-faire nécessaire pour la création de carreaux de pavement médiéval en céramique ainsi que la réalisation de leur matrice en bois.

de 10h00 à 18h00, en continu

Tout public Gratuit .

Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44

English : Journées européennes du Patrimoine | Château Guillaume-Le-Conquérant

On the occasion of Heritage Days, the Chateau Guillaume-le-Conquérant is offering a free tour of the castle’s dungeons and a workshop demonstrating medieval paving tiles

German : Journées européennes du Patrimoine | Château Guillaume-Le-Conquérant

Anlässlich der Tage des Kulturerbes bietet Ihnen das Chateau Guillaume-le-Conquérant eine freie Besichtigung der Verliese des Schlosses und einen Workshop, Vorführung von mittelalterlichen Bodenfliesen

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, lo Chateau Guillaume-le-Conquérant offre una visita gratuita delle segrete del castello e un laboratorio di dimostrazione di piastrelle medievali

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, el castillo de Guillaume-le-Conquérant ofrece una visita gratuita a las mazmorras del castillo y un taller de demostración de baldosas medievales

L’événement Journées européennes du Patrimoine | Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Falaise Suisse Normande