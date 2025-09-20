Journées européennes du Patrimoine | Château Guillaume-Le-Conquérant Place Guillaume le Conquérant Falaise
Journées européennes du Patrimoine | Château Guillaume-Le-Conquérant Place Guillaume le Conquérant Falaise samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du Patrimoine | Château Guillaume-Le-Conquérant
Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
A l’occasion des journées du Patrimoine, le Chateau Guillaume-le-Conquérant vous propose une visite libre des donjons du Château et un atelier, démonstration de carreaux de pavement médiéval
A l’occasion des journées du Patrimoine, le Château Guillaume-le-Conquérant vous propose
– Une visite libre des donjons, avec petite présentation de 15 minutes de l’histoire du château avant votre départ
– Un atelier, démonstration de carreaux de pavement médiéval découvrez grâce aux membres de l’association « Au fil du temps », le savoir-faire nécessaire pour la création de carreaux de pavement médiéval en céramique ainsi que la réalisation de leur matrice en bois.
de 10h00 à 18h00, en continu
Tout public Gratuit .
Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44
English : Journées européennes du Patrimoine | Château Guillaume-Le-Conquérant
On the occasion of Heritage Days, the Chateau Guillaume-le-Conquérant is offering a free tour of the castle’s dungeons and a workshop demonstrating medieval paving tiles
German : Journées européennes du Patrimoine | Château Guillaume-Le-Conquérant
Anlässlich der Tage des Kulturerbes bietet Ihnen das Chateau Guillaume-le-Conquérant eine freie Besichtigung der Verliese des Schlosses und einen Workshop, Vorführung von mittelalterlichen Bodenfliesen
Italiano :
In occasione delle Giornate del Patrimonio, lo Chateau Guillaume-le-Conquérant offre una visita gratuita delle segrete del castello e un laboratorio di dimostrazione di piastrelle medievali
Espanol :
Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, el castillo de Guillaume-le-Conquérant ofrece una visita gratuita a las mazmorras del castillo y un taller de demostración de baldosas medievales
L’événement Journées européennes du Patrimoine | Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Falaise Suisse Normande