journées européennes du patrimoine château l hermitage 72510 Château-l’Hermitage

journées européennes du patrimoine 20 et 21 septembre château l hermitage 72510 Sarthe
prévoir chaussures adaptées pour la promenade dans les vignes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
découvrir le patrimoine architectural au coeur du bourg de château l’hermitage en présence des artistes qui y résident.
patrimoine hérité de l’époque où les moines de l’abbaye cultivaient la vigne: balade dans les vignes avec les vignerons d’aujourd’hui.
Jean Arneau Filtness