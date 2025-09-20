Journées européennes du patrimoine Château le Fresne La Pointe

Journées européennes du patrimoine Château le Fresne La Pointe samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine 20 et 21 septembre Château le Fresne Maine-et-Loire

Visite libre et gratuite pour le château et son parc. Participation à hauteur de 69€ pour le banquet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverts en visite libre, vous pourrez découvrir le château et son parc où seront installées des oeuvres. Des artisans d’arts locaux vous présenteront leur savoir.

Le dimanche un évènement exceptionnel aura lieu: le « banquet des saveurs », accessible sur réservation au prix de 69€ par adulte au programme animations et repas convivial servi en banquet avec des mets typiquement angevins accompagnés de vins locaux.

Château le Fresne 2 rue des frères Gasnier, 49080 Bouchemaine La Pointe 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 34 98 24 http://chateaulefresne.fr Niché dasn un écrin de verdure ce château où ce sont cotoyées histoires locales et la grande histoire de l’aviation. Aujourd’hui ouvert au public pour des évènements privé, chambres d’hôtes, séminaires et animations culturelles. transport en commun à 5min, Loire à vélo au pied du château, parking privé sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

Château le Fresne