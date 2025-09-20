Journées Européennes du Patrimoine château médiéval de Creil Creil

Allée du Musée Creil Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Portes ouvertes du château. Partez à la rencontre du château de Creil son histoire, son architecture et les dernières actualités de sa restauration en cours. En présence de la Fondation du Patrimoine. 0 .

Allée du Musée Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 50 51 musee@mairie-creil.fr

