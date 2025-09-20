Journées Européennes du Patrimoine Château-sur-Epte

Journées Européennes du Patrimoine Château-sur-Epte samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte Eure

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20

Visite libre et guidée de la forteresse presque millénaire.

Les bénévoles de l’association Héritage Historique, qui restaurent la forteresse médiévale depuis dix ans, vous raconteront son histoire et sa renaissance.

Visite guidée des parties sécurisées toutes les heures. .

4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 28 20 72 72 contact@heritage-historique.fr

