Informations pratiques

Pirou

Journées Européennes du Patrimoine > Châteu fort de Pirou

3 Le Château Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château Fort de Pirou ouvre grand ses portes pour un week-end exceptionnel placé sous le signe de l’histoire, de la culture et de la découverte.

Plongez dans l’univers fascinant du Moyen Âge en explorant cette forteresse millénaire et en assistant aux différentes animations proposées.

Démonstrations :

venez découvrir deux savoir-faire ancestraux au cœur de notre patrimoine artisanal : le travail du fer et du bois.

Tout au long de la journée, un forgeron fera revivre les gestes traditionnels de la forge.

En parallèle, une démonstration d’équarrissage de bois à la hache vous plongera dans l’univers des charpentiers d’autrefois.

Histoire et légende :

Un guide passionné vous dévoilera les secrets de cette forteresse, qui a traversé les âges. Vous découvrirez l’incroyable histoire de sa restauration et de sa sauvegarde depuis 1966.

En famille ou entre amis, cette visite vous permettra de voyager dans le temps et d’imaginer la vie quotidienne des habitants du château, du seigneur à ses vassaux.

10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

Visite libre du château fort de Pirou tout au long de la journée. .

3 Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 48 83 56 accueil@chateau-pirou.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Châteu fort de Pirou

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Châteu fort de Pirou Pirou a été mis à jour le 2026-09-04 par Côte Ouest Centre Manche