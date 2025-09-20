Journées Européennes du Patrimoine Châtillon-sur-Indre

Journées Européennes du Patrimoine Châtillon-sur-Indre samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Pôle Culturel du Château vous propose deux jours de découvertes autour de son histoire et de ses monuments. En plus du donjon en accès libre et gratuit et de l’exposition sur Jeanne de France, retrouvez de nombreuses animations organisées !

Samedi, la chapelle du château royal pourra être découverte à plusieurs horaires avec le centre François-Garnier. Le parvis et la terrasse du château accueilleront des expositions temporaires. La Micro-Folie diffusera à nouveau la vidéo et la soirée se clôturera par une seconde montée guidée du donjon au coucher du soleil.

Dimanche, la journée débutera par une balade nature, inaugurant un nouveau parcours qui met en valeur la faune, la flore et les vues sur les monuments. L’après-midi une dernière visite guidée du donjon vous sera proposée. Dans le même temps, une visite exceptionnelle des extérieurs du château de Chaillou sera également proposée, l’occasion de découvrir l’histoire de ce domaine privé récemment restauré. En fin de journée, une spectacle d’acrobatie vous sera proposé. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Pôle Culturel du Château offers two days of discoveries around its history and monuments. In addition to free admission to the dungeon and the exhibition on Joan of France, you’ll find a wide range of organized activities!

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals bietet Ihnen der Kulturpol des Schlosses zwei Tage lang die Möglichkeit, seine Geschichte und seine Denkmäler zu entdecken. Neben dem frei zugänglichen Bergfried und der Ausstellung über Jeanne de France finden Sie auch zahlreiche organisierte Veranstaltungen!

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Centro Culturale del Castello vi offre due giorni per scoprire la sua storia e i suoi monumenti. Oltre alle segrete, visitabili gratuitamente, e alla mostra su Giovanna di Francia, l’offerta è ricca di eventi!

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Centro Cultural del Castillo le ofrece dos días para descubrir su historia y sus monumentos. Además de la mazmorra, que se puede visitar gratuitamente, y de la exposición sobre Juana de Francia, le esperan numerosas actividades

