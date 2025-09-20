Journées Européennes du Patrimoine Chaumière Aulagnier Petit L’Aulagnier-Petit Mazet-Saint-Voy
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Visite libre de la chaumière de L’Aulagnier Petit qui date du XVIè siècle.
L’Aulagnier-Petit Chaumière Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Visit the 16th-century thatched cottage of L’Aulagnier Petit.
German :
Freie Besichtigung der Reetdachkate von L’Aulagnier Petit aus dem 16.
Italiano :
Visitate il cottage di paglia del XVI secolo di L’Aulagnier Petit.
Espanol :
Visite la cabaña de paja del siglo XVI de L’Aulagnier Petit.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chaumière Aulagnier Petit Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon