Journées Européennes du Patrimoine Chaux-des-Crotenay
Château du Champ des Mottes
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Une visite guidée du château du Champ des Mottes est organisée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025.
Dimanche 21 septembre uniquement 14h. Rendez-vous au parking de l’église.
De 14h à 17h ouverture de l’espace André Berthier au centre du village.
Gratuit. .
Château du Champ des Mottes Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté
