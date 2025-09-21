Journées Européennes du Patrimoine Chaux-des-Crotenay

Château du Champ des Mottes Chaux-des-Crotenay Jura

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Une visite guidée du château du Champ des Mottes est organisée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025.

Dimanche 21 septembre uniquement 14h. Rendez-vous au parking de l’église.

De 14h à 17h ouverture de l’espace André Berthier au centre du village.

Gratuit. .

Château du Champ des Mottes Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

