Journées Européennes du Patrimoine Chef-Boutonne Chef-Boutonne

Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Samedi 20 10h-13h et dimanche 21 10h-13h / 13h45-18h

Château de Javarzay, de la première Renaissance du Poitou. A découvrir également le parc et l’étang du château, accès libre.

Nouveauté 2025 un escape-game à partir du 2 juillet 2025.

6€ / Gratuit -10 ans

Samedi 20 14h-18h

La Société historique de Saintonge vous fera remonter le temps et revenir à l’époque de la Renaissance. En costumes d’époque, les membres de l’association vous feront revivre les heures glorieuses du château de Javarzay, à l’époque de François de Rochechouart.

Dimanche 21 14h30-16h30

Vous serez transportés à l’époque antique et à celle des premiers rois mérovingiens. A l’occasion d’une conférence animé, vous découvrirez ce qu’est une villa gallo-romaine et une ferme royale du début du Moyen Âge, les origines attestées du site de Javarzay.

Réservation recommandée .

Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31

