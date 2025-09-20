Journées Européennes du Patrimoine Chef-Boutonne Chef-Boutonne
Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Samedi 20 10h-13h et dimanche 21 10h-13h / 13h45-18h
Château de Javarzay, de la première Renaissance du Poitou. A découvrir également le parc et l’étang du château, accès libre.
Nouveauté 2025 un escape-game à partir du 2 juillet 2025.
6€ / Gratuit -10 ans
Samedi 20 14h-18h
La Société historique de Saintonge vous fera remonter le temps et revenir à l’époque de la Renaissance. En costumes d’époque, les membres de l’association vous feront revivre les heures glorieuses du château de Javarzay, à l’époque de François de Rochechouart.
Dimanche 21 14h30-16h30
Vous serez transportés à l’époque antique et à celle des premiers rois mérovingiens. A l’occasion d’une conférence animé, vous découvrirez ce qu’est une villa gallo-romaine et une ferme royale du début du Moyen Âge, les origines attestées du site de Javarzay.
Réservation recommandée .
Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31
