journées Européennes du Patrimoine Javarzay Chef-Boutonne samedi 20 septembre 2025.
Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – 6 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
• Samedi 20 septembre La Société Historique de Saintonge vous fera remonter le temps et revenir à l’époque de la Renaissance.
En costumes d’époque, les membres de l’Association vous feront revivre les heures glorieuses du Château de Javarzay à l’époque de François de Rochechouard. .
Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
