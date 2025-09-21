Journées Européennes du Patrimoine Javarzay Chef-Boutonne

Journées Européennes du Patrimoine Javarzay Chef-Boutonne dimanche 21 septembre 2025.

Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

• Dimanche 21 septembre Ce sera à l’époque Gallo-romaine et des premiers rois Mérovingiens que vous serez transportés.

À l’occasion d’une conférence animée par Ludovic Malécot, directeur du Musée gallo-romain du Rauranum, ce dernier vous apportera un éclairage sur ce qu’est une villa gallo-romaine et une ferme royale mérovingienne. Les premières origines du site de Javarzay avant le château médiéval et Renaissance que l’on connaît aujourd’hui.

Places limitées, réservation recommandée au

05 49 29 86 31 .

Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr

