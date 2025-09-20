Journées européennes du patrimoine Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Conférence « Archéologie Ferroviaire et Histoire de la ligne Rouen-Orléans » Place De La Gare Pacy-sur-Eure
Journées européennes du patrimoine Chemin de Fer de la Vallée de l'Eure Conférence « Archéologie Ferroviaire et Histoire de la ligne Rouen-Orléans » Place De La Gare Pacy-sur-Eure samedi 20 septembre 2025.
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:45:00
Deux fois par jour, soyez auditeurs de notre conférence animée par Franck Menant qui vous présentera l’histoire du chemin de fer français et de la ligne Rouen-Orléans.
– 2 créneaux 10h45 et 16h
– Gratuit
– Contact 02 32 36 04 63 .
