Journées européennes du patrimoine Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Conférence « Archéologie Ferroviaire et Histoire de la ligne Rouen-Orléans » Place De La Gare Pacy-sur-Eure

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:45:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Deux fois par jour, soyez auditeurs de notre conférence animée par Franck Menant qui vous présentera l’histoire du chemin de fer français et de la ligne Rouen-Orléans.

Informations pratiques

– 2 créneaux 10h45 et 16h

– Gratuit

– Contact 02 32 36 04 63 .

Place De La Gare Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 04 63

English : Journées européennes du patrimoine Chemin de Fer de la Vallée de l'Eure Conférence « Archéologie Ferroviaire et Histoire de la ligne Rouen-Orléans »

