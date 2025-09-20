Journées européennes du patrimoine Chemins de Fer du Creusot Chemins de Fer du Creusot Le Creusot

Chemins de Fer du Creusot Avenue de l’Europe Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Avenue de l’Europe portes ouvertes à la halle à marchandise où est stationnée la locomotive à vapeur 241 P 17 classée et découverte du travail réalisé par les bénévoles passionnés qui entretiennent la locomotive (gratuit).

Train du patrimoine voyage en petit train tracté par une locomotive à vapeur de 1917, départ possible de la gare avenue de l’Europe ou de la gare des Combes.

– gare CFC avenue de l’Europe à 11h10, 15h et 17h15 ;

– gare des Combes à 13h45, 16h et 18h10.

11,50 € pour les personnes de plus de 1,20 m

9,50 € pour les personnes de moins de 1,20 m

gratuit pour les personnes de moins de 90 cm. .

Chemins de Fer du Creusot Avenue de l’Europe Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 80 03 contact@241p17.com

