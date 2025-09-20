Journées Européennes du Patrimoine chez Balzac : actualités littéraires le samedi 20/09 Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris

Journées Européennes du Patrimoine chez Balzac : actualités littéraires le samedi 20/09 Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris samedi 20 septembre 2025.

La Maison de Balzac accueille Adeline Wrona pour sa biographie d’Emile de Girardin que le musée affectionne tout particulièrement, car le fondateur de La Presse fut un ami de Balzac et ce dernier publia dans son quotidien. Nous avons rendu hommage jour pour jour, l’an passé à son épouse la journaliste et romancière Delphine de Girardin. Ils seront ainsi réunis sous le toit balzacien avec un regard affectueux et scientifique.

Rencontre avec Adeline Wrona, Émile De Girardin, Le Napoléon de la Presse.

Le samedi 20 septembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit sous condition

Gratuit dans la limite des places disponibles. Inscription 30 minutes avant la rencontre.

Public adultes.

Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris

