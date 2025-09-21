Journées Européennes du Patrimoine chez Balzac : rencontre olfactive avec Erika Wicky Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris
Journées Européennes du Patrimoine chez Balzac : rencontre olfactive avec Erika Wicky Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris dimanche 21 septembre 2025.
Rencontre olfactive avec Erika Wicky. Parfums d’intérieurs : une histoire olfactive du confort domestique à l’époque de Balzac.
Professeur junior d’histoire et d’histoire de l’art. Titulaire de la
chaire « Olfactions », à l’Université Grenoble-Alpes (ARSH/ LARHRA).
La conférence sera illustrée par des compositions de la designer olfactive Carole Calvez (Iris & Morphée).
Le dimanche 21 septembre 2025
de 15h30 à 17h00
gratuit sous condition
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Inscription sur place 30 minutes avant la rencontre.
Public adultes.
Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris
https://www.maisondebalzac.paris.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-parfums-dinterieurs-une-histoire-olfactive-du-confort-domestique-lepoque-de-balzac-une-rencontre-olfactive-avec-erika-wicky?datetime=1758461400 https://www.facebook.com/MaisondeBalzac https://www.facebook.com/MaisondeBalzac